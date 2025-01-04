Практика судов
  1. В мире

США планируют продать Израилю оружия на $8 млрд

10:06, 4 января 2025
Соглашение предусматривает предоставление стране боеприпасов для истребителей и ударных вертолетов, а также артиллерийские снаряды.
США планируют продать Израилю оружия на $8 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала Конгресс о намерении заключить соглашение о продаже оружия Израилю на сумму 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, предложение, включающее боеприпасы для истребителей и боевых вертолетов, артиллерийские снаряды, а также малые бомбы и боеголовки должно быть одобрено комитетами Палаты представителей и Сената.

Соглашение является продолжением постоянной военной поддержки США Израиля, ранее включавшей августовские контракты на 20 миллиардов долларов для поставки истребителей и другого военного оборудования.

Согласно политике администрации США продолжают поддержку Израиля в борьбе против милитаризованных групп, поддерживаемых Ираном, таких как ХАМАС в Газе, Хезболла в Ливане и Хуте в Йемене.

Продажа оружия, которое должно быть одобрено комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената, включает:

  • ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотники;
  • артиллерийские снаряды;
  • ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;
  • управляемые авиабомбы малого диаметра, комплекты JDAM для превращения неуправляемых бомб в высокоточные, боевые части весом 500 фунтов и запавшие для бомб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Джо Байден Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о сроках командировки судей для предотвращения коллапса судебной системы

Завершение нового отбора на должности судей ожидается ранее 2026 года, а конкурса на вакансии в апелляционных судах – не ранее конца 2025 года.

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Дисциплинарные инспекторы начали рассмотрение жалоб на судей – под раздачу уже попали СБУ и НАБУ

Пока инспекторы Службы дисциплинарных инспекторов оставляют жалобы без рассмотрения.

Кабмин одобрил законопроект, которым будет отменен старый Жилищный кодекс

Правительство подготовило и одобрило законопроект, который отменит устаревший Жилищный кодекс 1984 года и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду