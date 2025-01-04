США планируют продать Израилю оружия на $8 млрд

Соглашение предусматривает предоставление стране боеприпасов для истребителей и ударных вертолетов, а также артиллерийские снаряды.

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала Конгресс о намерении заключить соглашение о продаже оружия Израилю на сумму 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, предложение, включающее боеприпасы для истребителей и боевых вертолетов, артиллерийские снаряды, а также малые бомбы и боеголовки должно быть одобрено комитетами Палаты представителей и Сената.

Соглашение является продолжением постоянной военной поддержки США Израиля, ранее включавшей августовские контракты на 20 миллиардов долларов для поставки истребителей и другого военного оборудования.

Согласно политике администрации США продолжают поддержку Израиля в борьбе против милитаризованных групп, поддерживаемых Ираном, таких как ХАМАС в Газе, Хезболла в Ливане и Хуте в Йемене.

Продажа оружия, которое должно быть одобрено комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената, включает:

ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотники;

артиллерийские снаряды;

ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;

управляемые авиабомбы малого диаметра, комплекты JDAM для превращения неуправляемых бомб в высокоточные, боевые части весом 500 фунтов и запавшие для бомб.

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