В Хмельницкой области преподаватель требовал от студента профлицей 20 000 гривен за неотчисление

Преподаватель требовал у студента деньги, обещая не отсчитывать его с лицея, чтобы тот сохранил право на отсрочку от мобилизации.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении преподавателю лицея, который требовал 20 000 гривен за неотчисление из учебного заведения. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, преподаватель требовал от студента лицея средства за невычет последнего из учебного заведения, чтобы тот и в дальнейшем имел отсрочку от мобилизации.

Сначала подозреваемый получил от парня 5 000 грн, а через некоторое время потребовал еще 15 000 грн. Он был задержан при получении указанной суммы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.