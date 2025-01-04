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На Хмельниччині викладач вимагав від студента профліцею 20 000 гривень за невідрахування

11:20, 4 січня 2025
Викладач вимагав у студента гроші, обіцяючи не відраховувати його з ліцею, щоб той зберіг право на відстрочку від мобілізації.
На Хмельниччині викладач вимагав від студента профліцею 20 000 гривень за невідрахування
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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На Хмельниччині повідомлено про підозру викладачу ліцею, який вимагав 20 000 гривень за невідрахування з навчального закладу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, викладач вимагав від студента ліцею кошти за невідрахування останнього з навчального закладу, щоб той і в подальшому мав відстрочку від мобілізації.

Спочатку підозрюваний отримав від хлопця 5 000 грн, а через певний час став вимагати ще 15 000 грн. Його затримали при отриманні вказаної суми.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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