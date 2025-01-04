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У податковій службі пояснили, на який термін може бути продовжена податкова перевірка

15:34, 4 січня 2025
Продовження строків проведення документальних перевірок здійснюється за наказом керівника органу ДПС, який здійснює або очолює таку перевірку.
У податковій службі пояснили, на який термін може бути продовжена податкова перевірка
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Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснює, на який термін може бути продовжена податкова перевірка.

Продовження строків проведення документальних (планових та позапланових) перевірок здійснюється відповідно до ст. 82 ПКУ за наказом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) органу ДПС, який здійснює або очолює таку перевірку.

Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів.

Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення або якщо надіслані у порядку, передбаченому абзацом першим п. 44.7 ПКУ, документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три робочі дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки може бути додатково продовжено до строків, встановлених п. 82.2 ПКУ, на строк три робочі дні.

Порядок продовження строків проведення документальних та фактичних перевірок для контролюючих органів визначено п. 1.2.4 підрозд. 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби України при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДПС від 04.09.2020 №470.

Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних перевірок визначені ст. 81 ПКУ. Порядок листування платників податків та контролюючих органів визначений ст. 42 ПКУ.

Водночас продовження проведення перевірки розпочинається у перший робочий день за останнім робочим днем здійснення перевірки, зазначеним у направленні на перевірку. Наказ про продовження перевірки видається у процесі проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки згідно з першим направленням та датою продовження перевірки, зазначеною у відповідному наказі, на підставі доповідної записки керівника підрозділу територіального органу ДПС/апарату ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням підстав та причин необхідності такого продовження.

Крім того, при необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

Відповідно до вимог другого абзацу п. 3 розд. ІV «Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»», затвердженого наказом Мінфіну від 10.03.2016 №344, наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою її продовження.

Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» не пізніше наступного робочого дня після його оформлення вручається платнику податків чи його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

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