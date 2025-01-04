Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області розповідає, яким буде у 2025 році мінімальний розмір декретних.

Зазначається, що з 1 січня почав діяти Закон від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік». У 2025 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян – на рівні 3028 грн. Проте збільшено розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ до 20 мінімальних заробітних, і з 1 січня 2025 року він становить 160 000,0 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати, а також максимальної величини бази нарахування ЄСВ впливає на показники, які враховуються під час нарахування страхових виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності згідно з нормами чинного законодавства.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Таким чином, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах за 1 календарний день у 2025 році становитиме 262,81 грн.

Застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, за даними Реєстру застрахованих осіб, набули менше 6-ти місяців страхового стажу, мають право на страхові виплати відповідно до ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в таких розмірах:

допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Тобто для таких осіб максимальний розмір допомоги за 1 календарний день становитиме:

допомога по тимчасовій непрацездатності – 262,81 грн;

допомога по вагітності та пологах – 525,62 грн.

Середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Отже, враховуючи збільшенння розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, максимальний розмір допомоги за 1 календарний день як по тимчасовій непрацездатності, так і по вагітності та пологах – 5256,24 грн.

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