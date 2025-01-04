Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказывает, каким будет в 2025 году минимальный размер декретных.

С 1 января начал действовать Закон от 19.11.2024 №4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». В 2025 году не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Следовательно, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан – на уровне 3028 грн. Однако увеличен размер максимальной величины базы начисления ЕСВ до 20 минимальных заработных, и с 1 января 2025 г. он составляет 160 000,0 грн.

Размер минимальной заработной платы, а также максимальной величины базы начисления ЕСВ влияет на показатели, учитываемые при начислении страховых выплат по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности в соответствии с нормами действующего законодательства.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая. Таким образом, минимальный размер пособия по беременности и родам за 1 календарный день в 2025 году составит 262,81 грн.

Застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая, по данным Реестра застрахованных лиц, приобрели менее 6 месяцев страхового стажа, имеют право на страховые выплаты в соответствии со ст. 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в следующих размерах:

пособие по временной нетрудоспособности – исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая;

пособие по беременности и родам – исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия, исчисленного из двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

То есть для таких лиц максимальный размер пособия за 1 календарный день будет составлять:

помощь по временной нетрудоспособности – 262,81 грн;

пособие по беременности и родам – 525,62 грн.

Среднедневная заработная плата не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса в расчете на один календарный день, исчисляемую путем деления установленного ее размера в последнем месяце расчетного периода на среднемесячное количество календарных дней (30, 44).

Следовательно, учитывая увеличение размера максимальной величины базы начисления ЕСВ, максимальный размер пособия за 1 календарный день как по временной нетрудоспособности, так и по беременности и родам – 5256,24 грн.

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