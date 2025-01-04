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Хотел войти в доверие, чтобы помочь Украине — в Николаеве отправили в СИЗО херсонца, который шпионил за ВСУ

13:46, 4 января 2025
33-летний мужчина сливал данные о блокпостах, перемещениях и местонахождении подразделений ВСУ.
Хотел войти в доверие, чтобы помочь Украине — в Николаеве отправили в СИЗО херсонца, который шпионил за ВСУ
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Следственным судьей Центрального районного суда Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в отношении 33-летнего жителя Херсона, подозреваемого в государственной измене, объяснившего свои действия желанием вычислить администраторов пророссийских каналов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, мужчина отправлял в Телеграм-каналы пророссийского направления, сведения о перемещении и местонахождении подразделений ВСУ, в том числе ТЦК и СП, расположении блокпостов, информацию о местонахождении правоохранительных и судебных органов в г. Херсон. Кроме того, мужчина передавал данные относительно мест скопления жителей Херсона и последствий вражеских попаданий.

В судебном заседании мужчина признал факты передачи информации, однако отметил, что осуществлял указанную деятельность с целью войти в доверие к администраторам каналов, в дальнейшем записать с ними интервью и передать соответствующим органам для дальнейшего выявления и задержания администраторов каналов. Сообщил, что действовал по наилучшим соображениям, чтобы помочь государству, но допустил ошибку.

Защитник просил суд применить к его клиенту меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, поскольку последний не привлекался к уголовной ответственности ранее и раскаивается в совершенном.

По результатам разбирательства, следственный судья приняла применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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