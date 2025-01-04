Суд привлек к ответственности владельца авто за сокрытие от таможенных органов документов и стоимости транспортного средства

Админарушитель не только скрыл документы, подтверждающие его право собственности на автомобиль, но и более чем на 27 тысяч гривен занизил его стоимость.

Ровенский апелляционный суд отменил обжалованное представителем Ровенской таможни постановление местного суда, которым производство по делу об административном правонарушении по привлечению гражданина к административной ответственности по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины закрыто из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суд апеляційної інстанції переглянув апеляційну скаргу, подану представником Рівненської митниці на постанову місцевого суду, яку сторона оскарження вважає незаконною, просив її скасувати та ухвалити нову — про притягнення власника до адміністративної відповідальності за приховування від митних органів України документів, що підтверджують його право власності на автомобіль марки «Audi» модель «Q7», та вартості транспортного засобу, що призвело до неправомірного зменшення митних платежів на понад 27 тисяч гривень. Просив визнати власника авто винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та застосувати стягнення, передбачене санкцією цієї статті.

Заперечив представникові митниці захисник громадянина, вказавши, що його довіритель після купівлі іномарки ще за кордоном перепродав її, тому не вважається її власником. Просив оскаржувану постанову суду першої інстанції залишити без змін, як законну та обґрунтовану.

Апеляційний суд ухвалив рішення про часткове задоволення апеляційної скарги представника Рівненської митниці з наступних підстав.

Суд апеляційної інстанції не погодився з висновком суду попередньої інстанції про те, що матеріали справи не містять належних та достовірних доказів, які б свідчили про вчинення громадянином певних дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Матеріалами справи підтверджується, що громадянин ввіз на територію України транспортний засіб марки «Audi» модель «Q7». Після перевірки документів та отримання листа від митних органів Угорщини на запит українських митників з’ясувалося, що власник не лише приховав документи, що підтверджують його право власності на транспортний засіб, але й на понад 27 тисяч гривень занизив його вартість.

За таких обставин у його діях міститься склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, а тому суд першої інстанції прийшов до помилкового висновку про закриття провадження на підставі п.1 ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З огляду на це, Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу представника Рівненської митниці частково. Скасував оскаржувану постанову місцевого суду та притягнув громадянина до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України, застосувавши стягнення у виді штрафу в розмірі 50 відсотків вартості товару в розмірі 436 959 гривень з конфіскацією предмета порушення митних правил — автомобіля марки «Audi» модель «Q7».

Згідно з митним законодавством, у разі неможливості конфіскувати автомобіль, з адмінправопорушника стягується його вартість.

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