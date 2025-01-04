Майка Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей США

По результатам второго голосования в США переизбрали Майка Джонсона на должность спикера Палаты представителей Конгресса.

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Республиканца Майка Джонсона со второй попытки переизбрали на должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

Двое республиканцев, сначала проголосовавших против него, передумали. Джонсон пожал им руки после голосования.

При первой попытке голосования Джонсон набрал 216 голосов из необходимых 218. Поэтому в Палате представителей заявили о готовности перейти ко второму голосованию без перерыва.

Избранный президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку Майку Джонсону перед голосованием в Палате представителей для избрания нового спикера.

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