Майка Джонсона з другої спроби переобрали спікером Палати представників США

За результатами другого голосування у США переобрали Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників Конгресу.

Фото: Win McNamee/Getty Images

Республіканця Майка Джонсона з другої спроби переобрали на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє CNN.

Двоє республіканців, які cпершу проголосували проти нього, передумали. Джонсон потиснув їм руки після того, як вони проголосували.

Під час першої спроби голосування Джонсон набрав 216 голосів з необхідних 218. Тому в Палаті представників заявили про готовність перейти до другого голосування без перерви.

Обраний президент США Дональд Трамп висловив цілковиту підтримку Майку Джонсону перед голосуванням в Палаті представників для обрання нового спікера.

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