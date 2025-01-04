Витік олії у Південний Буг через російський обстріл — орієнтовна сума збитків сягає 45 млрд грн

Площа забруднення становить 9000 кв. м, орієнтовні збитки оцінюють в 45 млрд грн.

Фото: Міндовкілля

Збитки від витоку олії в Південний Буг, спричиненого російським обстрілом Миколаєва 28 грудня, наразі оцінюються у 45 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міндовкілля.

Зазначається, що внаслідок обстрілу у річку витекло близько 1800 тонн соняшникової олії. Станом на 2 січня площа забруднення сягає 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках – 10 см.

"Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³", - розповіли у Міндовкілля.

Також у відомстві наголосили, що фахівці ДСНС намагаються не допустити подальшого поширення забруднення.

"Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Уже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману", - розповіли у Міндовкілля.

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