Українцям цього року почнуть відключати 3G, — НКЕК

Оператори завчасно повідомлять про вимкнення 3G у регіоні.

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Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

«НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G», - заявили в Нацкомісії.

Як вказують у НКЕК, оператори завчасно повідомлять про вимкнення 3G у регіоні.

Якщо телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Якщо ж смартфон не підтримує 4G/LTE, у НКЕК рядять розглянути «можливість заміни пристрою на сучасніший», адже «це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень».

Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги.

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