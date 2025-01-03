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Фінляндія арештувала російський нафтовий танкер через пошкодження кабелів електропередач

21:55, 3 січня 2025
Фінська влада арештувала танкер, підозрюваний у пошкодженні важливих кабелів між Фінляндією та Естонією.
Фінляндія арештувала російський нафтовий танкер через пошкодження кабелів електропередач
Фото: AFP
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Окружний суд Гельсінкі ухвалив арешт нафтового танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні важливих інфраструктурних кабелів між Фінляндією та Естонією. Танкер, що перебуває під прапором Островів Кука, був затриманий поліцією 28 грудня та перенаправлений у фінські територіальні води. Зараз судно знаходиться в порту Порвоо. Про це пише Yle.

За інформацією фінських ЗМІ, танкер підозрюється у пошкодженні кабелю електропередач Estlink 2 та чотирьох телекомунікаційних кабелів під час святкових днів. У справі активно ведеться розслідування, а на борту судна проводяться технічні обстеження та допити екіпажу. Центральна кримінальна поліція Фінляндії зазначає, що танкер є ключовим доказом у справі.

Адвокат компанії-власника танкера Caravella, Герман Люнгберг, оскаржує арешт, заявляючи, що це є «звичайною морською юридичною подією» і що компанія готова співпрацювати з органами влади. Однак, питання щодо арешту судна залишаються відкритими.

Розслідування триває, і компанії Fingrid, Elisa, Cinia та естонська Elering, які подали заяви про арешт, прагнуть отримати компенсацію за завдані збитки. Вони висловлюють занепокоєння через складну структуру власності судна та відсутність активів у Фінляндії, що може ускладнити процес компенсації. Судові документи вказують на побоювання, що судно може залишити юрисдикцію Фінляндії, тому наполягають на негайному арешті.

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суд росія Фінляндія

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