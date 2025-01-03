Финляндия арестовала российский нефтяной танкер из-за повреждения кабелей электропередач

Финские власти арестовали танкер, подозреваемый в повреждении важных кабелей между Финляндией и Эстонией.

Фото: AFP

Окружной суд Хельсинки постановил арест нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении важных инфраструктурных кабелей между Финляндией и Эстонией. Танкер, находящийся под флагом Островов Кука, был задержан полицией 28 декабря и перенаправлен в финские территориальные воды. Сейчас судно находится в порту Порвоо. Об этом пишет Yle.

По информации финских СМИ, танкер подозревается в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей во время праздничных дней. По делу активно ведется расследование, а на борту судна проводятся технические обследования и допросы экипажа. Центральная уголовная полиция Финляндии отмечает, что танкер является ключевым доказательством в деле.

Адвокат компании-владельца танкера Caravella, Герман Люнгберг, оспаривает арест, заявляя, что это является «обычным морским юридическим событием» и что компания готова сотрудничать с органами власти. Однако, вопросы относительно ареста судна остаются открытыми.

Расследование продолжается, и компании Fingrid, Elisa, Cinia и эстонская Elering, которые подали заявления об аресте, стремятся получить компенсацию за нанесенный ущерб. Они выражают беспокойство из-за сложной структуры собственности судна и отсутствия активов в Финляндии, что может осложнить процесс компенсации. Судебные документы указывают на опасения, что судно может покинуть юрисдикцию Финляндии, поэтому настаивают на немедленном аресте.

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