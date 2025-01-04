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Когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты во время военного положения – нюансы

09:47, 4 января 2025
Украинское законодательство гарантирует отпуска без сохранения заработной платы в важных случаях.
Когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты во время военного положения – нюансы
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Согласно украинскому законодательству, работодатель обязан предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы по их желанию в ряде случаев, даже во время действия военного положения. Это предусмотрено статьей 25 Закона Украины «Об отпусках».

К основным случаям, когда отпуск без сохранения заработной платы предоставляется обязательно, относятся следующие категории работников:

  • Родителям, воспитывающим двое и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, - до 14 календарных дней в год.
  • Мужчинам, чьи жены находятся в послеродовом отпуске - до 14 дней.
  • Лицам, ухаживающим за ребенком, нуждающимся в домашнем уходе, - продолжительность определяется медицинским заключением, но не более шести лет.
  • Участникам войны и членам семей погибших ветеранов - до 14 дней в год.
  • Пенсионерам и лицам с инвалидностью - до 30 календарных дней в год.
  • Работникам, пережившим потерю близких родственников - до 7 дней для ближайших родственников.
  • Лицам, ухаживающим за больным родственником, - до 30 календарных дней.
  • Работникам, которые женятся - до 10 календарных дней.
  • Работникам для завершения санаторно-курортного лечения, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, и другим специфическим случаям.

Эти отпуска предоставляются на срок, определенный законодательством, без отказа со стороны работодателя, что способствует поддержке социальной защиты работников в сложных ситуациях.

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