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Коли роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження зарплатні під час воєнного стану – нюанси

09:47, 4 січня 2025
Українське законодавство гарантує відпустки без збереження заробітної плати у важливих випадках.
Коли роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження зарплатні під час воєнного стану – нюанси
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Згідно з українським законодавством, роботодавець зобов'язаний надати працівникам відпустку без збереження заробітної плати за їх бажанням у низці випадків, навіть під час дії воєнного стану. Це передбачено статтею 25 Закону України «Про відпустки».

До основних випадків, коли відпустка без збереження заробітної плати надається обов'язково, належать такі категорії працівників:

  • Батькам, які виховують двоє і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, — до 14 календарних днів на рік.
  • Чоловікам, чиї дружини перебувають у післяпологовій відпустці — до 14 днів.
  • Особам, які доглядають за дитиною, що потребує домашнього догляду, — тривалість визначається медичним висновком, але не більше шести років.
  • Учасникам війни та членам сімей загиблих ветеранів — до 14 днів на рік.
  • Пенсіонерам і особам з інвалідністю — до 30 календарних днів на рік.
  • Працівникам, які пережили втрату близьких родичів — до 7 днів для найближчих родичів.
  • Особам, що доглядають за хворим родичем, — до 30 календарних днів.
  • Працівникам, що одружуються — до 10 календарних днів.
  • Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування, вступних іспитів до вищих навчальних закладів, та іншим спеціфічним випадкам.

Ці відпустки надаються на строк, визначений законодавством, без відмови з боку роботодавця, що сприяє підтримці соціального захисту працівників у складних ситуаціях.

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