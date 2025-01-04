У Києві 4 січня на дорогах ожеледиця та невеликий сніг, а вдень сильні пориви

Синоптики попередили про I рівень небезпечності, жовтий.

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У суботу, 4 січня, в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця, а вдень пориви вітру 15-18 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці у суботу буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. Вітер західний 7-12 м/с, удень пориви 15-18 м/с.

Температура в Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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