У Дніпрі в морзі викрадали SIM-картки та телефони загиблих військових і зняли понад 1,5 млн гривень

Співробітники моргу допомагали шахраям обкрадати загиблих військових.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

У Дніпрі розкрили злочинну схему, у рамках якої учасники організованої групи викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових, знімали гроші з їхніх онлайн-банківських рахунків і оформлювали кредити на їхні імена. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, група, до складу якої входив працівник бюро судово-медичної експертизи та ІТ-спеціаліст, діяла на території моргу. ІТ-спеціаліст змінював паролі до банківських рахунків загиблих і отримував доступ до їх онлайн-банкінгу. Після цього учасники групи знімали готівку, оформлювали кредити і переводили кошти на свої рахунки.

Загалом встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків складає понад 1,5 мільйона гривень. Усі підозрювані зараз перебувають під вартою. Прокурори Лівобережної окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду проти організатора та чотирьох учасників злочинної групи за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

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