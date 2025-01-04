В Днепре в морге похищали SIM-карты и телефоны погибших военных и сняли более 1,5 млн гривен

Сотрудники морга помогали мошенникам обворовывать погибших военных.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

В Днепре раскрыли преступную схему, в рамках которой участники организованной группы похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных, снимали деньги с их онлайн-банковских счетов и оформляли кредиты на их имена. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, группа, в состав которой входил работник бюро судебно-медицинской экспертизы и ИТ-специалист, действовала на территории морга. ИТ-специалист менял пароли к банковским счетам погибших и получал доступ к их онлайн-банкингу. После этого участники группы снимали наличные, оформляли кредиты и переводили средства на свои счета.

Всего установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 миллиона гривен. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей. Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд против организатора и четырех участников преступной группы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая кражу, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

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