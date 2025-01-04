На Закарпатье задержали двух мужчин, которые шли путями в Словакию в спецодежде железнодорожников

Мужчины делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

Пограничники задержали двух человек, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу, замаскировавшись под железнодорожников. Мужчины одели спецодежду работников железной дороги и светоотражающие жилеты, а также взяли инвентарь – кирку и лопату. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Чтобы обойти контрольные посты, мужчин доставить в приграничье железнодорожным транспортом. Их посадили в электропоезд, направлявшийся в направлении пограничного города.

«По прибытии на конечную станцию ​​переправщики также нарядились в спецодежду железнодорожников и повели своих клиентов по пути в направлении границы. Они делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса. Далее их путь должен был проходить по горам», - говорится в сообщении.

Как указывают в управлении Госпогранслужбы, когда группа дошла до заградительного забора, переправщики помогли «клиентам» преодолеть его, указали дальнейшее направление движения и оставили их.

«Мужчинам приказали идти очень быстро и при встрече с пограничниками убегать от них. Впрочем, им это не удалось – их задержал пограничный наряд. В ходе дальнейших мер оперативные сотрудники отряда задержали и обоих переправителей. Те оказались местными жителями. Во время задержания оба мужчины не выполняли законных требований пограничников и также пытались сбежать от наряда», - отметили в управлении ГПСУ.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. Лиц, пытавшиеся незаконным способом пересечь государственную границу, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Как указывается, переправителей задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Их также привлекли к административной ответственности по ст. 185-10 УКУ «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы». Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Решением суда обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Продолжаются следственные действия.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.