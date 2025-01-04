Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье задержали двух мужчин, которые шли путями в Словакию в спецодежде железнодорожников

08:12, 4 января 2025
Мужчины делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса.
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые шли путями в Словакию в спецодежде железнодорожников
Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники задержали двух человек, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу, замаскировавшись под железнодорожников. Мужчины одели спецодежду работников железной дороги и светоотражающие жилеты, а также взяли инвентарь – кирку и лопату. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Чтобы обойти контрольные посты, мужчин доставить в приграничье железнодорожным транспортом. Их посадили в электропоезд, направлявшийся в направлении пограничного города.

«По прибытии на конечную станцию ​​переправщики также нарядились в спецодежду железнодорожников и повели своих клиентов по пути в направлении границы. Они делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса. Далее их путь должен был проходить по горам», - говорится в сообщении.

Как указывают в управлении Госпогранслужбы, когда группа дошла до заградительного забора, переправщики помогли «клиентам» преодолеть его, указали дальнейшее направление движения и оставили их.

«Мужчинам приказали идти очень быстро и при встрече с пограничниками убегать от них. Впрочем, им это не удалось – их задержал пограничный наряд. В ходе дальнейших мер оперативные сотрудники отряда задержали и обоих переправителей. Те оказались местными жителями. Во время задержания оба мужчины не выполняли законных требований пограничников и также пытались сбежать от наряда», - отметили в управлении ГПСУ.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. Лиц, пытавшиеся незаконным способом пересечь государственную границу, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Как указывается, переправителей задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Их также привлекли к административной ответственности по ст. 185-10 УКУ «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы». Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Решением суда обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Продолжаются следственные действия.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект, которым будет отменен старый Жилищный кодекс

Правительство подготовило и одобрило законопроект, который отменит устаревший Жилищный кодекс 1984 года и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года.

Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам

Для тех должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применены ограничительные коэффициенты.

Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду