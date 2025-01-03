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Судья во Флориде впервые использовал VR-очки для рассмотрения дела

20:46, 3 января 2025
Судья использовал очки VR для оценки ситуации с точки зрения подозреваемого.
Судья во Флориде впервые использовал VR-очки для рассмотрения дела
Фото: Newsweek
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Во Флориде судья Эндрю Сигел стал первым в стране, кто использовал очки виртуальной реальности во время судебного процесса, чтобы оценить ситуацию с точки зрения подозреваемого. Это произошло во время рассмотрения дела владельца свадебного зала из Саутвест-Ранчеса Мигеля Альбиса, которого обвиняют в угрозе применения пистолета во время празднования в 2023 году, когда гости начали вести себя агрессивно. Об этом сообщает Newsweek.

Альбису, которому предъявлено обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами, утверждает, что пистолет был использован в рамках самообороны. Он объясняет, что применил оружие, когда его жена и сын стали объектами нападения. Однако защита настаивает, что Альбису пытался деэскалацию конфликта, когда пьяные гости начали нарушать порядок.

Чтобы помочь судье лучше понять события, адвокат подсудимого Кен Падовиц нанял художника для создания компьютерной анимации, воссоздающей события по словам Альбису. Эту анимацию показали с помощью очков виртуальной реальности Oculus Quest 2, что позволило судьям и сторонам процесса воспринять ситуацию от первого лица.

Падовиц заявил, что этот случай может стать первым в США, когда использование VR-технологий разрешили на уголовном слушании. Он также отметил, что его практика в судебных технологиях началась еще в 1992 году, когда он представил первую компьютерную анимацию в качестве доказательства по уголовному делу

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судья США

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