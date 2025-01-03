Суддя у Флориді вперше використав VR-окуляри для розгляду справи

Суддя використав окуляри VR для оцінки ситуації з погляду підозрюваного.

Фото: Newsweek

У Флориді суддя Ендрю Сігел став першим у країні, хто використав окуляри віртуальної реальності під час судового процесу, щоб оцінити ситуацію з погляду підозрюваного. Це сталося під час розгляду справи власника весільної зали з Саутвест-Ранчеса Мігеля Альбісу, якого звинувачують у загрозі застосування пістолета під час святкування у 2023 році, коли гості почали вести себе агресивно. Про це повідомляє Newsweek.

Альбісу, якому пред'явлено звинувачення в нападі з обтяжувальними обставинами, стверджує, що пістолет був використаний в рамках самооборони. Він пояснює, що застосував зброю, коли його дружина і син стали об'єктами нападу. Однак захист наполягає, що Альбісу намагався деескалацію конфлікту, коли п’яні гості почали порушувати порядок.

Щоб допомогти судді краще зрозуміти події, адвокат підсудного Кен Падовіц найняв художника для створення комп’ютерної анімації, що відтворює події за словами Альбісу. Цю анімацію показали за допомогою окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2, що дозволило суддям та сторонам процесу сприйняти ситуацію з першої особи.

Падовіц заявив, що цей випадок може стати першим у США, коли використання VR-технологій дозволили на кримінальному слуханні. Він також відзначив, що його практика в судових технологіях почалася ще в 1992 році, коли він представив першу комп’ютерну анімацію як доказ у кримінальній справі.

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