Білий дім анонсує нову безпекову допомогу для України найближчими днями

Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України. Як пише Голос Америки, про це на брифінгу 3 січня заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.
Кірбі допустив також ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі «Рамштайн» ще під час адміністрації президента США Джо Байдена та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
Попередній пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд США оголосили 30 грудня.
Також ми писали, що Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн».
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