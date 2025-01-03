Білий дім анонсує нову безпекову допомогу для України найближчими днями

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що нову безпекову допомогу від США Україна може очікувати найближчими днями.

Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України. Як пише Голос Америки, про це на брифінгу 3 січня заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Кірбі допустив також ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі «Рамштайн» ще під час адміністрації президента США Джо Байдена та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

Попередній пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд США оголосили 30 грудня.

Також ми писали, що Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн».

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