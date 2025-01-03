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Білий дім анонсує нову безпекову допомогу для України найближчими днями

20:28, 3 січня 2025
Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що нову безпекову допомогу від США Україна може очікувати найближчими днями.
Білий дім анонсує нову безпекову допомогу для України найближчими днями
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Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України. Як пише Голос Америки, про це на брифінгу 3 січня заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Кірбі допустив також ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі «Рамштайн» ще під час адміністрації президента США Джо Байдена та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

Попередній пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд США оголосили 30 грудня.

Також ми писали, що Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн».

 

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США війна Рамштайн

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