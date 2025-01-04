Практика судів
  1. В Україні

Уряд змінив призначення земель у Вінницькій області для збереження природи

09:10, 4 січня 2025
Національний парк «Кармелюкове Поділля» розширюється, уряд передає нові землі.
Уряд змінив призначення земель у Вінницькій області для збереження природи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України ухвалив рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності, розташованих у Гайсинському районі Вінницької області. Землі, що раніше належали до лісогосподарського фонду, тепер будуть переведені до категорії природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Вони будуть передані національному парку «Кармелюкове Поділля» для постійного користування. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук зазначила, що це рішення допоможе зберегти природні лісові урочища регіону. Особливо важливо, що на цих землях знаходиться північно-східна межа поширення дуба скельного, що є цінною рослиною, а також численні види флори, занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, що третина території національного парку була заповідана ще в 80-х роках і має статус ботанічних заказників. Тут зростають рідкісні види рослин, що включені до міжнародних списків охорони природи, зокрема до Бернської конвенції та CITES.

Основною метою парку є збереження природних комплексів Південного Поділля, що мають не лише екологічну, але й наукову, культурну, рекреаційну та оздоровчу цінність. Нове рішення дасть можливість ефективніше використовувати земельні ресурси для збереження природних територій, забезпечуючи виконання державних природоохоронних завдань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують дозволити чоловікам до 24 років виїжджати на навчання за кордон, але лише за певних умов

Також пропонується відкласти вступ в силу закону на 3 місяці, тобто, не раніше середини квітня.

Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Кабмін схвалив законопроект, яким буде скасовано старий Житловий кодекс

Уряд підготував та схвалив законопроект, який скасує застарілий Житловий кодекс 1984 року та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду» 1992 року.

Кабмін обмежив спецпенсії держслужбовцям, прокурорам, дипломатам і депутатам

Для тих посадовців, у кого пенсія більша за 23610 грн, будуть застосовані обмежуючі коефіцієнти.

Департамент виконавчої служби Мінюсту очолив Юрій Вишневський

Виконуючим обов'язки начальника департаменту виконавчої служби Мін'юсту призначили Юрія Вишневського.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду