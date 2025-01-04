Уряд змінив призначення земель у Вінницькій області для збереження природи

Національний парк «Кармелюкове Поділля» розширюється, уряд передає нові землі.

Уряд України ухвалив рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності, розташованих у Гайсинському районі Вінницької області. Землі, що раніше належали до лісогосподарського фонду, тепер будуть переведені до категорії природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Вони будуть передані національному парку «Кармелюкове Поділля» для постійного користування. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук зазначила, що це рішення допоможе зберегти природні лісові урочища регіону. Особливо важливо, що на цих землях знаходиться північно-східна межа поширення дуба скельного, що є цінною рослиною, а також численні види флори, занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, що третина території національного парку була заповідана ще в 80-х роках і має статус ботанічних заказників. Тут зростають рідкісні види рослин, що включені до міжнародних списків охорони природи, зокрема до Бернської конвенції та CITES.

Основною метою парку є збереження природних комплексів Південного Поділля, що мають не лише екологічну, але й наукову, культурну, рекреаційну та оздоровчу цінність. Нове рішення дасть можливість ефективніше використовувати земельні ресурси для збереження природних територій, забезпечуючи виконання державних природоохоронних завдань.

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