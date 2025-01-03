У Києві затримали податківця, який «анульовував» борги за хабарі

СБУ затримала податківця на хабарі в $20 тисяч.

Фото: СБУ

У Києві співробітники СБУ затримали головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби (ДПС) під час отримання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів США. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Операція відбулася за сприяння голови Державної податкової служби Руслана Кравченка. Встановлено, що посадовець вимагав гроші від директора будівельної компанії з Чернігова за позитивний результат податкової перевірки. У разі сплати хабаря він обіцяв «анулювати» комерційні зобов'язання підприємства перед державним бюджетом.

Під час затримання фігуранта співробітники СБУ задокументували передачу частини хабаря — траншу у 13 тисяч доларів США.

За даними слідства, чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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