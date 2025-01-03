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В Киеве задержали налоговика, который «аннулировал» долги за взятки

21:25, 3 января 2025
СБУ задержала налоговика на взятке в $20 тысяч.
В Киеве задержали налоговика, который «аннулировал» долги за взятки
Фото: СБУ
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В Киеве сотрудники СБУ задержали главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы (ГНС) во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Операция состоялась при содействии председателя Государственной налоговой службы Руслана Кравченко. Установлено, что чиновник требовал деньги от директора строительной компании из Чернигова за положительный результат налоговой проверки. В случае уплаты взятки он обещал «аннулировать» коммерческие обязательства предприятия перед государственным бюджетом.

Во время задержания фигуранта сотрудники СБУ задокументировали передачу части взятки - транша в 13 тысяч долларов США.

По данным следствия, чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Примечание: согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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СБУ взятка Киев налоговая

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