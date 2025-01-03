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В Укрэнерго призвали к экономному потреблению электроэнергии на фоне ощутимого похолодания

21:17, 3 января 2025
Какие правила следует соблюдать, во избежание проблемы дефицита электроэнергии, пояснили в Укрэнерго.
В Укрэнерго призвали к экономному потреблению электроэнергии на фоне ощутимого похолодания
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В следующие несколько дней в Украине ощутимо похолодает, поэтому в НЭК «Укрэнерго» напоминают о экономном потреблении электроэнергии.

Там объясняют, что украинская энергосистема до сих пор восстанавливается после 13 массированных вражеских атак в течение прошлого года. А уровень энергопотребления в морозную погоду – всегда существенно растет.

Поэтому во избежание проблемы дефицита электроэнергии нужно придерживаться простых рекомендаций:

- Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пикового потребления. Это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения.

- Выключайте излишнее освещение дома и на работе. Это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши деньги.

- Выключайте из сети технику, которой не пользуетесь. Даже в режиме ожидания бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии.

- Кипятите в электрочайнике только то количество воды, которое вам нужно. Так будет быстрее, экономнее и полезнее, ведь потребление многократно прокипяченной воды – не рекомендовано медиками.

– По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наименьшего потребления. Сейчас – это ночное время, после 23:00.

- Не держите электрические устройства на зарядке дольше, чем необходимо для заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и снизит уровень вашего энергопотребления.

- Используйте энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют в разы меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания.

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свет Укрэнерго

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