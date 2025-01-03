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В Укренерго закликали до ощадливого споживання електроенергії на фоні відчутного похолодання

21:17, 3 січня 2025
Яких правил слід дотримуватися, для уникнення проблеми дефіциту електроенергії, пояснили в Укренерго.
В Укренерго закликали до ощадливого споживання електроенергії на фоні відчутного похолодання
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У наступні кілька днів в Україні відчутно похолодає, відтак у НЕК «Укренерго» нагадують про ощадливого споживання електроенергії.

Там пояснюють, що українська енергосистема досі відновлюється після 13 масованих ворожих атак упродовж минулого року. А рівень енергоспоживання у морозну погоду — завжди суттєво зростає.

Тому, для уникнення проблеми дефіциту електроенергії потрібно дотримуватись простих рекомендацій:

- Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.

- Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.

- Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь.  Навіть «в режимі очікування» побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.

- Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води — не рекомендоване медиками.

- За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання.  Зараз — це нічний час, після 23:00.

- Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.

- Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

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світло Укренерго

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