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Правительство изменило назначение земель в Винницкой области для сохранения природы

09:10, 4 января 2025
Национальный парк «Кармелюково Подолье» расширяется, правительство передает новые земли.
Правительство изменило назначение земель в Винницкой области для сохранения природы
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Правительство Украины приняло решение об изменении целевого назначения земельных участков государственной собственности, расположенных в Гайсинском районе Винницкой области. Земли, ранее принадлежавшие к лесохозяйственному фонду, теперь будут переведены в категорию природно-заповедного и другого природоохранного назначения. Они будут переданы национальному парку «Кармелюково Подолье» для постоянного пользования. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук отметила, что это решение поможет сохранить природные лесные урочища региона. Особенно важно, что на этих землях находится северо-восточная граница распространения дуба скального, что является ценным растением, а также многочисленные виды флоры, занесенные в Красную книгу Украины.

Напомним, что треть территории национального парка была заповедана еще в 80-х годах и имеет статус ботанических заказников. Здесь растут редкие виды растений, включенные в международные списки охраны природы, в частности в Бернскую конвенцию и CITES.

Основной целью парка является сохранение природных комплексов Южного Подолья, имеющих не только экологическую, но и научную, культурную, рекреационную и оздоровительную ценность. Новое решение позволит эффективнее использовать земельные ресурсы для сохранения природных территорий, обеспечивая выполнение государственных природоохранных задач.

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