Правительство изменило назначение земель в Винницкой области для сохранения природы

Национальный парк «Кармелюково Подолье» расширяется, правительство передает новые земли.

Правительство Украины приняло решение об изменении целевого назначения земельных участков государственной собственности, расположенных в Гайсинском районе Винницкой области. Земли, ранее принадлежавшие к лесохозяйственному фонду, теперь будут переведены в категорию природно-заповедного и другого природоохранного назначения. Они будут переданы национальному парку «Кармелюково Подолье» для постоянного пользования. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук отметила, что это решение поможет сохранить природные лесные урочища региона. Особенно важно, что на этих землях находится северо-восточная граница распространения дуба скального, что является ценным растением, а также многочисленные виды флоры, занесенные в Красную книгу Украины.

Напомним, что треть территории национального парка была заповедана еще в 80-х годах и имеет статус ботанических заказников. Здесь растут редкие виды растений, включенные в международные списки охраны природы, в частности в Бернскую конвенцию и CITES.

Основной целью парка является сохранение природных комплексов Южного Подолья, имеющих не только экологическую, но и научную, культурную, рекреационную и оздоровительную ценность. Новое решение позволит эффективнее использовать земельные ресурсы для сохранения природных территорий, обеспечивая выполнение государственных природоохранных задач.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.