Белый дом анонсирует новую помощь по безопасности для Украины в ближайшие дни

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что новую помощь по безопасности от США Украина может ожидать в ближайшие дни.

В ближайшие дни США сделают дополнительные объявления о помощи по безопасности для Украины. Как пишет Голос Америки, об этом на брифинге 3 января заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби допустил также возможность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате «Рамштайн» еще во время администрации президента США Джо Байдена и до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января.

Предыдущий пакет оборонной помощи Украине в объеме почти $2,5 млрд США объявили 30 декабря.

Кроме того, Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь Украине в сфере безопасности и подготовку к заседанию «Рамштайн».

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