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На Закарпатті затримали двох чоловіків, які йшли коліями до Словаччини у спецодязі залізничників

08:12, 4 січня 2025
Чоловіки вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу.
На Закарпатті затримали двох чоловіків, які йшли коліями до Словаччини у спецодязі залізничників
Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон
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Прикордонники затримали двох чоловік, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон, замаскувавшись під залізничників. Чоловіки одягнули спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети, а також взяли інвентар – кирку і лопату. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Щоб оминути контрольні пости, чоловіків доставити у прикордоння залізничним транспортом. Їх посадили в електропотяг, що прямував у напрямку прикордонного міста.

«Після прибуття на кінцеву станцію переправники також вбралися у спецодяг залізничників і повели своїх клієнтів колією у напрямку кордону. Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами», - йдеться у повідомленні.

Як вказують в управлінні Держприкордонслужби, коли група дійшла до загороджувального паркану, переправники допомогли «клієнтам» подолати його, вказали подальший напрям руху та залишили їх.

«Чоловікам наказали йти дуже швидко та при зустрічі з прикордонниками втікати від них. Втім, їм це не вдалося – їх затримав прикордонний наряд. У ході подальших заходів оперативні співробітники загону затримали й обох переправників. Ті виявилися місцевими жителями. Під час затримання обидва чоловіки не виконували законних вимог прикордонників і також намагалися втекти від наряду», - зазначили в управлінні ДПСУ.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Осіб, що намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Як вказується, переправників затримали у порядку ст. 615 КПК України. Їх також було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-10 ККУ «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Рішенням суду обом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави.

Тривають слідчі дії.

Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон

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прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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