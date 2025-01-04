В Киеве 4 января на дорогах гололедица и небольшой снег, а днем ​​сильные порывы ветра

В субботу, 4 января, в Киеве и области на дорогах ожидается гололедица, а днем порывы ветра 15-18 м/с – I уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в столице в субботу облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
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