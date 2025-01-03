Украинцам в этом году начнут отключать 3G, — НКЭК

Операторы заблаговременно сообщат об отключении 3G в регионе.

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Мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети уже в этом году, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

«НКЕК стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса, поэтому убедились, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G», – заявили в Национальной комиссии.

Как указывают в НКЭК, операторы заблаговременно сообщат об отключении 3G в регионе.

Если телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется. Если же смартфон не поддерживает 4G/LTE, в НКЭК советуют рассмотреть «возможность замены устройства на более современный», ведь «это позволит вам оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений».

Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги.

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