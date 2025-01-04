Утечка масла в Южный Буг из-за российского обстрела — ориентировочная сумма ущерба достигает 45 млрд грн

Площадь загрязнения составляет 9000 кв. м, ориентировочный ущерб оценивается в 45 млрд грн.

Фото: Минприроды

Ущерб от утечки масла в Южный Буг, вызванный российским обстрелом Николаева 28 декабря, оценивается в 45 миллиардов гривен. Об этом сообщает Минприроды.

Отмечается, что в результате обстрела в реку утекло около 1800 тонн подсолнечного масла. По состоянию на 2 января площадь загрязнения составляет 9000 кв. м, а толщина слоя на некоторых участках – 10 см.

"Специалисты Госэкоинспекции провели отбор 13 проб воды и почвы для лабораторных исследований. В некоторых точках отбора проб содержание загрязняющих веществ по жирам и маслам составляет 189,7 мг/дм³", - рассказали в Минприроды.

Также в ведомстве подчеркнули, что специалисты ГСЧС пытаются не допустить дальнейшего распространения загрязнения.

"Также проводятся работы по сбору растительного масла, отбору проб воды и почвы для лабораторных исследований. Уже собрано около 45 тонн растительного масла из двух заливов Бугского лимана", - рассказали в Минприроды.

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