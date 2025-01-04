Хотів увійти в довіру, щоб допомогти Україні — у Миколаєві відправили до СІЗО херсонця, який шпигував за ЗСУ

33-річний чоловік зливав дані про блокпости, переміщення та місцезнаходження підрозділів ЗСУ.

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу стосовно 33-річного мешканця Херсону, підозрюваного у державній зраді, який пояснив свої дії бажанням вирахувати адміністраторів проросійських каналів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік надсилав до Телеграм-каналів проросійського спрямування, відомості про переміщення та місцезнаходження підрозділів ЗСУ, у тому числі ТЦК і СП, розташування блокпостів, інформацію щодо місцезнаходження правоохоронних та судових органів у м. Херсон. Окрім цього, чоловік передавав дані стосовно місць скупчення мешканців Херсону та наслідків ворожих влучань.

У судовому засіданні, чоловік визнав факти передачі інформації, проте зазначив, що здійснював зазначену діяльність з метою увійти в довіру до адміністраторів каналів, в подальшому записати з ними інтерв’ю та передати відповідним органам для подальшого виявлення та затримання адміністраторів каналів. Повідомив, що діяв з найкращих міркувань, щоб допомогти державі, але припустився помилки.

Захисник просив суд застосувати до його клієнта запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, оскільки останній не притягався до кримінальної відповідальності раніше та кається у вчиненому.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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