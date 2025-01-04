Стало известно, успеют ли США поставить Украине всю помощь до 20 января

В Пентагоне заявили, что вполне вероятно, что они не успеют поставить Украине все оружие до 20 января.

Минобороны США заявило, что не успеет завершить поставки всего вооружения из пакета помощи Украине на сумму $2,5 млрд до 20 января, но поставки продолжатся после смены администрации США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности. Поэтому достаточно вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", – сказала Сингх.

Она также рассказала, что министр обороны Ллойд Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25 заседании Контактной группы по обороне Украины. По ее словам, запланированное участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность Украине".

"Госсекретарь Остин сосредоточится на оказании практической и скоординированной поддержки, которая усилит возможность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - сказала Сингх.

Ранее мы писали, что Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь в безопасности Украины и подготовку к заседанию «Рамштайн».

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