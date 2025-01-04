Стало известно, успеют ли США поставить Украине всю помощь до 20 января

Минобороны США заявило, что не успеет завершить поставки всего вооружения из пакета помощи Украине на сумму $2,5 млрд до 20 января, но поставки продолжатся после смены администрации США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
"Возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности. Поэтому достаточно вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", – сказала Сингх.
Она также рассказала, что министр обороны Ллойд Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25 заседании Контактной группы по обороне Украины. По ее словам, запланированное участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность Украине".
"Госсекретарь Остин сосредоточится на оказании практической и скоординированной поддержки, которая усилит возможность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - сказала Сингх.
Ранее мы писали, что Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь в безопасности Украины и подготовку к заседанию «Рамштайн».
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