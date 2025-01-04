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Стало известно, успеют ли США поставить Украине всю помощь до 20 января

11:01, 4 января 2025
В Пентагоне заявили, что вполне вероятно, что они не успеют поставить Украине все оружие до 20 января.
Стало известно, успеют ли США поставить Украине всю помощь до 20 января
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Минобороны США заявило, что не успеет завершить поставки всего вооружения из пакета помощи Украине на сумму $2,5 млрд до 20 января, но поставки продолжатся после смены администрации США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности. Поэтому достаточно вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", – сказала Сингх.

Она также рассказала, что министр обороны Ллойд Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25 заседании Контактной группы по обороне Украины. По ее словам, запланированное участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность Украине".

"Госсекретарь Остин сосредоточится на оказании практической и скоординированной поддержки, которая усилит возможность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - сказала Сингх.

Ранее мы писали, что Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь в безопасности Украины и подготовку к заседанию «Рамштайн».

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США Украина Пентагон

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