Практика судов
  1. В Украине

Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 63 года в 2025 году

13:29, 4 января 2025
Продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет ежегодно увеличиваться до 2028 года.
Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 63 года в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для выхода на пенсию и ее получения украинцы в возрасте 60, 63 или 65 лет должны иметь определенный страховой стаж, напоминают в Пенсионном фонде.

В этом году есть изменения в минимальных требованиях для возрастов 60 и 63 года.

Новые требования к минимальному стажу будут следующими:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа

в 63 года - минимум 22 года страхового стажа

в 65 лет - 15 лет страхового стажа

Минимумы стажа, определенные для 60 и 63 лет, к 2028 году будут расти. Для тех, кто хочет пойти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заявление об установлении факта ухода с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежит судебному рассмотрению – Верховный Суд

Заявление об установлении факта осуществления постоянного ухода для получения отсрочки не подлежит судебному разбирательству, ведь действующим законодательством предусмотрено внесудебное установление такого факта.

Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о сроках командировки судей для предотвращения коллапса судебной системы

Завершение нового отбора на должности судей ожидается ранее 2026 года, а конкурса на вакансии в апелляционных судах – не ранее конца 2025 года.

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду