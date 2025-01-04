3 1 січня дорожні камери почали штрафувати водіїв на 425 грн за відсутність страховки на авто

Штраф приходитиме не водієві, а власнику авто.

В Україні з 1 січня 2025 року запрацював новий закон про обов’язкове автострахування. Тепер камери автофіксації можуть накладати штрафи за відсутність страховки, на додачу до санкцій за перевищення швидкісного режиму і їзду виділеними смугами громадського транспорту, повідомляє Wheel.

Зазначається, що штраф приходитиме не водієві, а власнику авто. Розмір покарання за відсутність страховки залишається колишнім і становить 425 гривень.

Повідомляється, що останні чотири роки камери вже виписали штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №8300. В цілому закон забезпечує систему обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників авто більш справедливою та ефективною. Окрім того закон та наближує систему ОСЦПВ до європейський стандартів.

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