Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Чи штрафуватимуть дорожні камери водіїв за відсутність страховки на авто — у поліції відповіли

14:31, 4 січня 2025
У поліції заявили, що наразі штраф за відсутність страховки можуть виписати тільки під час зупинки авто поліцейськими.
Чи штрафуватимуть дорожні камери водіїв за відсутність страховки на авто — у поліції відповіли
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

4 січня ЗМІ повідомили, що з 1 січня 2025 року дорожні камери почали штрафувати водіїв за відсутність страховки на авто.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Він зазначив, що з початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси.

«1. Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

2. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше», - заявив він.

Також Олексій Білошицький додав, що дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, «тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція штраф автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Охоронюваний інтерес повинен бути врахований судом, навіть якщо особа не є прямим учасником спірних правовідносин, але на неї можуть бути покладені додаткові обов’язки – Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право на доступ до правосуддя та необхідність врахування охоронюваного інтересу в адміністративних справах.

Заява про встановлення факту догляду з метою отримання відстрочки від мобілізації не підлягає судовому розгляду – Верховний Суд

Заява про встановлення факту здійснення постійного догляду для отримання відстрочки не підлягає судовому розгляду, адже чинним законодавством передбачено позасудове встановлення такого факту.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект щодо строків відрядження суддів для запобігання колапсу судової системи

Завершення нового добору на посади суддів очікується на раніше 2026 року, а конкурсу на вакансії в апеляційних судах – не раніше кінця 2025 року.

На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду