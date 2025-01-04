Чи штрафуватимуть дорожні камери водіїв за відсутність страховки на авто — у поліції відповіли

У поліції заявили, що наразі штраф за відсутність страховки можуть виписати тільки під час зупинки авто поліцейськими.

4 січня ЗМІ повідомили, що з 1 січня 2025 року дорожні камери почали штрафувати водіїв за відсутність страховки на авто.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Він зазначив, що з початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси.

«1. Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

2. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше», - заявив він.

Також Олексій Білошицький додав, що дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, «тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.