Гендиректор Apple Тім Кук пожертвує $1 млн на інавгурацію Дональда Трампа

При цьому від компанії Apple пожертв не очікується.

Генеральний директор Apple Тім Кук вирішив пожертвувати один мільйон доларів в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомило видання Axios із посиланням на свої джерела.

«Кук, гордий уродженець Алабами, вважає інавгурацію великою американською традицією і жертвує на неї в дусі єдності», - заявили співрозмовники видання.

При цьому в Axios зазначають, що від компанії Apple пожертв не очікується.

Раніше про пожертву в інавгураційний фонд Трампа оголосили Meta, Amazon, Uber, Goldman Sachs, Bank of America, Kraken, Coinbase, Toyota, Ford та GM, а також засновник та голова компанії OpenAI Сем Альтман.

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