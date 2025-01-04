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Терорист, який влетів у натовп у Новому Орлеані, планував підірвати дві бомби

14:22, 4 січня 2025
Терорист у Новому Орлеані заклав на вулицях бомби, які не спрацювали.
Терорист, який влетів у натовп у Новому Орлеані, планував підірвати дві бомби
Фото: Getty Images
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Як відомо, вночі 31 грудня в американському місті Новому Орлеані чоловік на автомобілі в'їхав у натовп. Нападник, який загинув під час перестрілки з поліцією, планував влаштувати два вибухи, пише New York Times.

Під час розслідування теракту правоохоронці з’ясували, що чоловік заклав у місті дві бомби, але вони не спрацювали. Вибухівку виявили на ключових перехрестях Бурбон-стріт та Орлеан-стріт, а також на Бурбон-стріт та Тулуз-стріт, де часто гуляють люди.

«Якби пристрої спрацювали, наслідки могли бути жахливими. Чому вони не вибухнули – через помилку терориста чи збій передавача – поки не ясно», – пишуть журналісти, посилаючись на заяву ФБР.

Крім того, в будинку терориста Шамсуд-Діна Джаббара правоохоронці знайшли матеріали для виготовлення бомби. Для підриву двох вибухівок він планував використати передавач, який розмістив поряд.

Нагадаємо, в Новому Орлеані вантажівка на швидкості в'їхала у натовп.

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США

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