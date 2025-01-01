ФБР розслідує наїзд вантажівки на натовп людей в Новому Орлеані як теракт

Джо Байден та Дональд Трамп висловили співчуття після трагедії в Новому Орлеані.

Фото: CNN

Президент США Джо Байден подякував місцевим правоохоронним органам за їхню сміливу та швидку реакцію після трагедії, що сталася в Новому Орлеані вранці в середу, коли водій вантажівки врізався в новорічний натовп. Байден підкреслив, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців вдалося запобігти ще більшій кількості жертв. Про це пише CNN.

«Мене постійно інформують керівництво федеральних правоохоронних органів і моя команда внутрішньої безпеки, включаючи міністра внутрішньої безпеки Алі Майоркаса, заступника генерального прокурора Лізу Монако, радника Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл і мера Нью-Йорка. Орлеана щодо жахливого інциденту, який стався там вночі», – зазначив президент у своїй заяві.

За останніми даними, щонайменше десять людей загинули, ще 35 отримали поранення в результаті наїзду. ФБР проводить розслідування і перевіряє можливих спільників підозрюваного.

Байден також висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що жоден акт насильства не може бути виправданий.

Обраний президент Дональд Трамп також висловив свої співчуття. У дописі на Truth Social він заявив: «Наші серця з усіма невинними жертвами та їхніми близькими, включаючи відважних офіцерів поліції Нового Орлеана». Трамп пообіцяв повну підтримку розслідування та відновлення після цього трагедійного інциденту.

Трамп також звернув увагу на високий рівень злочинності в країні, пов'язавши інцидент з нелегальною імміграцією, зазначивши, що злочинці, які потрапляють до США, значно гірші за місцевих правопорушників.

«Коли я сказав, що злочинці, які приходять, набагато гірші, ніж злочинці, які є в нашій країні, це твердження постійно спростовувалося демократами та фейковими ЗМІ, але воно виявилося правдою. Рівень злочинності в нашій країні на такому рівні, якого ще ніхто не бачив», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, в Новому Орлеані вантажівка на швидкості в'їхала у натовп.

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