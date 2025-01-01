Законопроект про військового омбудсмена фінішній стадії розробки – Ольга Решетилова

Ольга Решетилова анонсувала створення посади військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців.

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Розробка законопроєкту про створення посади військового омбудсмена перебуває на фінальній стадії. Найближчими днями проект буде представлений президенту України, повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова під час свого першого інтерв’ю на новій посаді в ефірі телемарафону.

Решетилова зазначила, що головним завданням є ухвалення цього законопроєкту, над яким вона працювала разом з робочою групою, створеною на базі Міністерства оборони України. Оскільки наразі в Україні не існує закону про військового омбудсмена, вона фактично виконує роль довіреної особи президента, працюючи над підготовкою до внесення законопроєкту до парламенту.

Окрім ухвалення законодавчих ініціатив, уповноважена зазначила, що серед її першочергових завдань - вирішення актуальних проблем, що виникають серед військовослужбовців. Вона вже отримала численні скарги, серед яких питання нестатутних стосунків та непорозумінь у військових частинах. Окремо вона підкреслила проблему недостатнього збору аналізу ДНК під час вступу на військову службу, яка потребує системного вирішення.

Також Ольга Решетилова акцентувала увагу на важливій проблемі зниклих безвісти військовослужбовців і пообіцяла прискорити роботу в цьому напрямку. Вона наголосила, що військовий омбудсмен буде опікуватися правами виключно діючих військовослужбовців, тоді як ветерани та військовозобов'язані належать до компетенції інших органів.

Решетилова зазначила, що військовий омбудсмен не буде карати командирів, а займатиметься формуванням політики і системних рішень для захисту прав військових. Вона підкреслила, що головною метою є повернення гідності військовослужбовцю та забезпечення його правового захисту.

Омбудсмен, за її словами, буде реагувати на скарги швидко, з обмеженим терміном відповіді на звернення (до 3-5 днів). Для оперативного реагування штат офісу омбудсмена складатиме приблизно 150 осіб, і вони матимуть доступ до державної таємниці.

«Ми припускаємо, що у виняткових випадках омбудсмен застосовуватиме дисциплінарну владу. Ми будемо вносити зміни до дисциплінарного статуту, до інших статутів, а також зміни до адміністративного кодексу. Омбудсмен повинен мати право звертатися до суду в разі критичних ситуацій, наприклад для заборони обіймати певні посади», - зазначила Решетилова.

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