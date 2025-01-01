Законопроект о военном омбудсмене на финишной стадии разработки – Ольга Решетилова

Ольга Решетилова анонсировала создание должности военного омбудсмена для защиты прав военнослужащих.

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Разработка законопроекта о создании должности военного омбудсмена находится на финальной стадии. В ближайшие дни проект будет представлен президенту Украины, сообщила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова во время своего первого интервью на новой должности в эфире телемарафона.

Решетилова отметила, что главной задачей является принятие этого законопроекта, над которым она работала вместе с рабочей группой, созданной на базе Министерства обороны Украины. Поскольку сейчас в Украине не существует закона о военном омбудсмене, она фактически выполняет роль доверенного лица президента, работая над подготовкой к внесению законопроекта в парламент.

Кроме принятия законодательных инициатив, уполномоченная отметила, что среди ее первоочередных задач - решение актуальных проблем, возникающих среди военнослужащих. Она уже получила многочисленные жалобы, среди которых вопросы неуставных отношений и недоразумений в воинских частях. Отдельно она подчеркнула проблему недостаточного сбора анализа ДНК при поступлении на военную службу, которая требует системного решения.

Также Ольга Решетилова акцентировала внимание на важной проблеме пропавших без вести военнослужащих и пообещала ускорить работу в этом направлении. Она подчеркнула, что военный омбудсмен будет заниматься правами исключительно действующих военнослужащих, тогда как ветераны и военнообязанные относятся к компетенции других органов.

Решетилова отметила, что военный омбудсмен не будет наказывать командиров, а будет заниматься формированием политики и системных решений для защиты прав военных. Она подчеркнула, что главной целью является возвращение достоинства военнослужащему и обеспечение его правовой защиты.

Омбудсмен, по ее словам, будет реагировать на жалобы быстро, с ограниченным сроком ответа на обращение (до 3-5 дней). Для оперативного реагирования штат офиса омбудсмена будет составлять примерно 150 человек, и они будут иметь доступ к государственной тайне.

«Мы предполагаем, что в исключительных случаях омбудсмен будет применять дисциплинарную власть. Мы будем вносить изменения в дисциплинарный устав, в другие уставы, а также изменения в административный кодекс. Омбудсмен должен иметь право обращаться в суд в случае критических ситуаций, например для запрета занимать определенные должности», - отметила Решетилова.

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