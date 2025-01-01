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Воины ГУР получили беспилотники и автомобиль HMMWV

20:24, 1 января 2025
«Help Heroes of Ukraine» передала украинским разведчикам уникальные дроны-камикадзе.
Воины ГУР получили беспилотники и автомобиль HMMWV
Фото: ГУР
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Накануне Нового года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили уникальный беспилотный авиационный комплекс «Hazard» и автомобиль HMMWV, подаренные американской благотворительной организацией «Help Heroes of Ukraine». Об этом сообщили в ГУР.

Комплекс «Hazard» разработан компанией «War Hawk» и состоит из десяти дронов-камикадзе, пускового оборудования и пульта управления. Беспилотники изготовлены из композитных материалов, что обеспечивает им высокую невидимость для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дроны работают бесшумно, что позволяет им оставаться скрытыми в воздухе.

Дроны «Hazard» могут преодолевать значительные расстояния и, в зависимости от поставленных задач, оснащаться боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных целей противника.

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