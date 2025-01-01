Воїни ГУР отримали безпілотники та автомобіль HMMWV

«Help Heroes of Ukraine» передала українським розвідникам унікальні дрони-камікадзе.

Фото: ГУР

Напередодні Нового року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали унікальний безпілотний авіаційний комплекс «Hazard» та автомобіль HMMWV, подаровані американською благодійною організацією «Help Heroes of Ukraine». Про це повідомили в ГУР.

Комплекс «Hazard» розроблений компанією «War Hawk» і складається з десяти дронів-камікадзе, пускового устаткування та пульта керування. Безпілотники виготовлені з композитних матеріалів, що забезпечує їм високу невидимість для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, дрони працюють безшумно, що дозволяє їм залишатися прихованими в повітрі.

Дрони «Hazard» можуть долати значні відстані і, в залежності від поставлених завдань, оснащуватися бойовими частинами різної потужності для знищення наземних цілей противника.

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