У Молдові у новорічну ніч загубився собака президентки Маї Санду

Собака Маї Санду злякався феєрверків і втік.

Фото: NewsMaker

Під час святкування Нового року трилапий собака президентки Молдови Маї Санду, на ім’я Кодруц, злякався звуків феєрверків і втік з території адміністрації глави держави. Інцидент стався через гучні святкові салюти, пише молдавське видання NewsMaker.

Тварину помітили на одній із центральних вулиць Кишинева, про що перехожі повідомили у соціальних мережах, закликаючи власника пса звернутися. На опублікованих фото впізнали Кодруца, що підтвердив прессекретар президентки Ігор Захаров.

«Кодруца знайшли й повернули, зараз він у безпеці, вдома. Цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними та усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів тварин», — повідомив

Кодруц — трилапий собака, якого Маї Санду взяла з притулку, став символом турботи про бездомних тварин. Ця історія викликала активне обговорення у Молдові й нагадала про необхідність обмеження використання піротехніки.

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