Пенсійний вік і стаж – які умови діють для українців з 2025 року

З 1 січня 2025 року потрібен 32-річний стаж для виходу на пенсію в 60 років.

З 1 січня 2025 року громадяни України, які досягли 60-річного віку, можуть отримати пенсію за наявності 32 років страхового стажу. Це передбачено статтею 26 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що був ухвалений у 2003 році з численними змінами до 2024 року.

Умови виходу на пенсію

У 60 років: право на пенсію мають особи зі страховим стажем не менше 32 років.

У 63 роки: можуть вийти на пенсію ті, хто має від 22 до 32 років страхового стажу.

У 65 років: право на пенсію отримують громадяни зі стажем від 15 до 22 років.

Якщо на момент досягнення відповідного віку громадянин не має необхідного страхового стажу, пенсія може бути призначена лише після його набуття.

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