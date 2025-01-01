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У Німеччині на Новий рік через піротехніку загинули 5 людей

21:36, 1 січня 2025
Берлінський Новий рік: понад 300 затриманих і 13 постраждалих поліцейських.
У Німеччині на Новий рік через піротехніку загинули 5 людей
Фото: Zeit Online
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Під час святкування Нового року в Німеччині щонайменше п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою, а у столиці країни — Берліні — поліція затримала понад 300 осіб. Про це повідомляє Zeit Online.

Жертви та постраждалі:

  • У місті Гезеке, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, 24-річний чоловік загинув через вибух петарди, ймовірно кустарного виробництва.
  • У Саксонії загинули двоє чоловіків (45 і 50 років), запускаючи феєрверки у різних містах.
  • У Бранденбурзі зафіксовано ще два летальні випадки через феєрверки.
  • У Ростоку від вибуху петарди постраждав 10-річний хлопчик. Особи винуватців наразі встановлюють.

У Берліні піротехніка стала причиною численних травмувань. Щонайменше восьмеро людей доставили до спеціалізованих лікарень із серйозними пошкодженнями кистей рук, включно з ампутаціями.

У Лейпцигу молодь використовувала піротехніку як зброю, закидаючи нею авто, трамваї та навіть один одного. Поліція змушена була втручатися, перекривати вулиці та стримувати натовп.

У Гамбурзі хулігани закидали піротехнікою пожежників, які прибули гасити палаючий сміттєвий бак, змусивши їх залишити місце події.

Попри значну кількість інцидентів, берлінська поліція заявила, що цього року новорічна ніч минула відносно спокійно. У столиці було затримано близько 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, серед них одного прооперували через травму від феєрверка.

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Німеччина Новий рік

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