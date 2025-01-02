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На Київщині за рік відновили понад 20 тисяч об'єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії

10:49, 2 січня 2025
Результати відбудови Київщини: 1534 багатоповерхівки та 17 тисяч приватних будинків відновлено.
На Київщині за рік відновили понад 20 тисяч об'єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії
Фото: Київська обласна державна адміністрація
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У Київській області внаслідок російської агресії було пошкоджено або знищено понад 30,8 тисячі об’єктів. Завдяки підтримці президента України, урядових програм та міжнародних партнерів уже вдалося відновити понад 20,3 тисячі об’єктів. Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація (КОДА).

Київщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за темпами відбудови. Пріоритетом є відновлення житла, щоб повернути мешканців додому та відродити життя в громадах, постраждалих від російської окупації.

За словами виконувача обов’язків голови КОДА Миколи Калашника, наразі вже відновлено:

  • 1534 багатоквартирні житлові будинки,
  • 17133 приватні будинки.

Активно тривають роботи із відновлення соціальної інфраструктури:

  • Заклади освіти: пошкоджено 247, відновлено 209.
  • Заклади охорони здоров’я: пошкоджено 139, відновлено 120.
  • Адміністративні будівлі та ЦНАПи: пошкоджено 129, відновлено 81.

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війна Київська область

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